Historické traktory a technika v Krajinke v Ružomberku

Technický nadšenec pre autá a techniku s pestrou históriou by si určite nemal ujsť príležitosť navštíviť expozíciu traktorov a ďalšej poľnohospodárskej techniky slušnej zberateľskej hodnoty. Výstava sa prekvapivo nachádza v areáli Salašu Krajinka, pri hlavnom cestnom ťahu pred Ružomberkom niekoľko rokov ako malý bonus pre návštevníkov. Miesto, ktoré sa preslávilo ako areál s peknými prvkami atraktívnymi pre návštevníka prichádzajúceho primárne za stravovaním, sa postupne stalo aj oddychovým miestom a príležitosťou na nákupy.

Traktory staršie ako starí otcovia

Naši starí otcovia si možno v detstve pamätali stroje u majetnejších ľudí. Prvé traktory prichádzajúce do Rakúsko Uhorska a do prvej republiky. V Európe však boli stroje určené na poľnohospodárke spracovanie oveľa skôr. V Amerike a Británii ešte viac. Pri vývoji a výrobe prvých ťažkých strojov stáli spoločnosti, ktoré postupne prenikali do automobilového priemyslu, ale formovali sa aj spoločnosti, ktoré sa ťažkej farmárskej technike venujú už storočie s úspechom dodnes. Dnes zhromaždiť storočné stroje, či traktory z obdobia vojny, je ťažké. O to viac, ak majú byť funkčné a stále poslúžiť ako výborná ukážka technického pokroku a vývoja vôbec. Ako staré a namáhané sa časom stali šrotom, prežrala ich hrdza, alebo ich len plynulo nahradili novinky. O iné bolo postarané o niečo viac a neskôr sa mohli ocitnúť na mieste, ako je toto.

Keď sa vám podarí na mieste ako je Krajinka naraziť na zbierku viacerých traktorov z rôznych rokov, známych značiek, výroby aj histórie, ste právom prekvapení. Krajinka totiž disponuje takými kúskami, ako sú staré McCormick, modely Porsche-Diesel, dokonca model Junior 4, akých je len pár kusov na svete. Viacero traktorov Zetor, John Deere, alebo Styer, Fendt a ďalšie. Len doplnením sú drobné stacionárne motory rôznej prevažne britskej výroby, valce a buldozéry. Všetko, čo mohlo nájsť uplatnenie v malom podniku, ale aj na bežnej farme. Nepochybne najzaujímavejší skvost je veľký niekoľko tonový parný traktor Case z roku 1899.

Traktory sú prístupné

Po pravej strane od reštaurácie s výhľadom na hlavný cestný ťah, sa dá pohodlne prísť k dvoru, ktorý lemujú vystavené traktory. Keď na mnohé kúsky pozriete bližšie, máte možnosť vidieť výborný technický stav, ktorý je v kontraste s vekom jednotlivých strojov. Miesto je súčasťou celého areálu, ktorý slúži ako celá oddychová zóna ľuďom. Expozícia je voľne prístupná bez vstupného, čiže kto holduje starej technike si môže aj vzácne kúsky pozrieť bez obmedzení vstupného… len ak počasia.