Filmové miesto Slovenska: V Sabinove nakrúcali Obchod na Korze

Kým iné krajiny dokážu film využívať vo svoj prospech a lákať naň turistov, na Slovensku sa peniaze do marketingu v cestovnom ruchu síce nalievajú, nie však do filmového cestovného ruchu. Máme na Slovensku množstvo miest, ktoré sa spájajú s filmovaním. Využitých hradov, hradieb, stromov, riek, ulíc a ešte mnohého prírodného, čo tvorilo scény v rôznych scénach. Či už hovoríme o slovenskom, alebo zahraničnom filme. Zmienky o tom, že by nejaké miesto, alebo inštitúcia na Slovensku investovala do filmového turizmu, je naozaj ojedinelá. Zväčša je to tak zásadná bočná informácia, že sa celkom stráca, až ako nevýrazná zaniká. Na filmové miesta a ich využitie v turizme upozorňuje kniha Filmové miesta.

Sabinov ťaží a propaguje Obchod na Korze

Výnimkou je na Slovensku z miest a mestských úradov azda len Sabinov, ktorého hlavné námestie stredovekého typu bolo miestom nakrúcania Obchodu na Korze (1965) a aj filmu je tu venovaný značný priestor. Mesto investovalo do pripomienky filmu, vybudovala sa replika filmovej galantérie a je potrebné vyzdvihovať Sabinov ako príklad mesta, ktoré si uctieva dielo kinematografie, ale tiež ho využíva vo svoj prospech. Nemálo návštevníkov odchádza zo Sabinova s jasným vedomým, že bolo miestom nakrúcania slávneho filmu. Prilákať pritom môže návštevníka s vedomím o filme a rovnako tak aj nevedomého, ktorý však túto informáciu získa.



Obchod na korze je výnimočný aj tým, že je dosiaľ jediný slovenský film ocenený Oscarom. Jozef Kroner v ňom stvárňuje postavu Tóna Brtka, ktorý vďaka švagrovi získava obchod po starej Židovke, vdove Lautmannovej. Dráma považovaná za jednej z najlepších filmov svojej doby u nás, má v Sabinove výraznú propagáciu, Je to pritom vzájomné. Filmovanie dalo miestnym ľuďom nezabudnuteľné spomienky a pôsobí na turizmus. Ten je na východnom Slovensku mimoriadne dôležitý, ak priemysel, či iné odvetvia prílevu návštevníkov chýbajú.

Pripomienok je niekoľko a nemajú sa za čo hanbiť

V Sabinove si film pripomína niekoľko miest, pamätníkov, sôch, aj samotná replika galantérie vdovy Lautmannovej. Je tu socha Tona Brtka, vybudovaná je sieť QR kódov, ktoré majú návštevníkovi pripomenúť konkrétne miesta zo známych scén filmu. Kúpiť si tu môžete suvenír prepojený na Sabinov. Sabinov sa skrátka nehanbí za filmovú spojitosť. Hrdo sa hlási na spojenie s filmom a ťaží z toho. Turisti sem prichádzajú so zámerom odfotiť si slávne miesto, aj dôverne vyhotovenú repliku. A to aj v prípade, ak film vôbec nevideli.

Filmový turizmus existuje, len na Slovensku mu ešte nedávajú veľkú váhu. Z ďalších miest, ktoré cielene investovali do filmu, je Oravský hrad. Ten zariadil celú miestnosť venovanú filmu, ale aj investoval značný čas zbierkovej výbave, rekvizitám a informačným materiálom, ktoré návštevníkovi priblížia, aké filmy sa na hrade nakrúcali. A opäť to bude návštevník, ktorý môže ísť primárne na dané miesto kvôli filmu. Aj takí návštevníci tvoria účastníkov cestovného ruchu.

Širší pohľad na filmové miesta na Slovensku prináša kniha Filmové miesta.

foto: youtube v článku