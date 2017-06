Vývoj módy: Tetovanie a pírsing, to je bolesť a odvaha

Tetovanie aj pírsing sú úpravy tela, ktoré si v každom prípade žiadajú bolesť. Ak by boli bezbolestné, boli by oveľa rozšírenejšie. Rovnako, ak by boli netrvácne, objavovali by sa oveľa častejšie. Ako pri tetovaní, aj pri pírsingu môžeme hovoriť o veľmi starom upravovaní vzhľadu. Obe sú do určitej miery bolestivé, no ku každému treba odvahu, ktorou sa potom nositeľ pýši.

Tetovanie

Tetovanie bolo v minulosti znakom pobytu vo väzení a iných výchovných zariadeniach. V dávnej minulosti šlo o prejavy príslušnosti ku kmeňu, alebo rituálne zdobenie tela. Dnešné tetovanie je vecou imidžu a vkusu. Ide o určitý druh ukážky sily a odolnosti jeho nositeľa, ak sa odhodlal vytrpieť si určitú bolesť. Súčasné tetovania sú umeleckými dielami. Pritom zdobia čoraz viac aj viditeľné časti tela, ktoré nezakrýva odev. Obľúbené sú drobné tetovania v dekolte žien, tetovania celých ramien, pliec u mužov. Niektoré subkultúry si nechávajú tetovať tvár. Na Slovensku sú známe prípady vytetovaných sĺz pri očiach, alebo hviezdy za uchom. Podľa samotných tetovacích salónov boli svojho času veľkými motivátormi k niektorým vzorom a nápadom úspešní futbalisti. David Beckham, alebo v poslednom čase Marek Hamšík sú tí, ktorých si niektorí muži berú ako príklady. Do tetovacích salónov prichádzajú aj niektorí mladí s predstavou, ktorá pochádza z reálneho tetovania inej hviezdy, rapperov, aj hviezd z iného zábavného priemyslu.

Pírsing

Aj pírsing je pre telo veľkou záťažou, podobne ako tetovanie, či iné fyzické úpravy prirodzeného vzhľadu. Cudzí predmet v tele, alebo na tele vyvoláva reakciu a je len otázkou aplikácie, používania a hygieny, do akej miery sa prejaví problém. Pírsing sa používal od dávnych dôb. Vždy šlo o ukážku podstúpenia sily, odvahy a príslušnosti k nejakej skupine. Buď bojovníkov, šamanov, vodcov, alebo dokonca príslušníkov konkrétneho kmeňa. Dnes je to len vec ukážky odvahy, vec imidžu a životného štýlu. Mladí ľudia, s výnimkami aj medzi staršími, túžia po skrášlení, pírsingu v obočí, nose, v pupku, jazyku, alebo dokonca aj na chúlostivých miestach. S tradičnou slovenskou kultúrou nemá pírsing nič spoločné. Dokonca aj dierky v ušiach na náušnice neboli vždy a všade pravidlom.

K pírsingu môže inšpirovať aj zahraničná celebrita. Úspešne sa podarilo spropagovať medzi slovenskou mládežou pírsing speváčke Christine Aquilere, Miley Cyrus a ďalším. Napríklad po celom svete sa darí propagovať pírsing v bradavkách modelke Kendall Jenner. Aj tu pomáhajú sociálne siete. Sledovaním obľúbených celebrít je mládež vystavená aj každej zmene takejto osobnosti a pozornosti vtedy neunikne nový pírsing. Snaha podobať sa, alebo mať presne rovnaký, nie je vôbec nič výnimočné.

(MP)