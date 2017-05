Historický festival 2017 nebude na Červenom Kameni ale v Holíči

Rok 2017 prinesie jednu zásadnú novinku oproti minulým rokom. Všetci nadšenci histórie, stredoveku a rytierskych súbojov si každoročne mohli vychutnávať historické rodinné podujatia na Červenom Kameni, ale po nezhodách a zmenách v organizácií sa pôvodní organizátori presunuli na iné miesto. Novým miestom konania veľkého festivalu, ktorý vo svojich rozmeroch a štruktúre nazývajú Rotenstein aj počas 5. Ročníka, sa už neodohráva na Červenom Kameni ale v meste Holíč. Menej známe mesto však oplýva unikátnymi priestormi a najmä bastiónovým vodným hradom s ďalšími pamiatkami, ktoré patria medzi slovenské unikáty.

Historický festival opäť už 27. a 28. mája 2017

V prípade historického festivalu, alebo po novom konkrétny jeho formát s názvom Rotenstein, je možné očakávať tradičnú kvalitu. Medzinárodné zastúpenie divadelných aj šermiarskych súborov sa navzájom dopĺňa. Nákladné dobové kostýmy, nástroje, meče, zdobenia a šperky, ktoré je z pohľadu obstarávateľa podobných kúskov mimoriadne komplikované získať, sa vyskytnú na jednom jedinom mieste počas 27. a 28. mája 2017. Dá sa očakávať, že mesto Holíč bude v jeden víkend zaplnené návštevníkmi a pre blízku Českú republiku tak pokojne podujatie môže osloviť aj zahraničných turistov. Práve aj české súbory sa totiž objavujú na podujatí, ktoré svojim rozsahom a veľkosťou inšpiruje aj iné európske podujatia.

To naše slovenské bez výraznej podpory štátu pod vedením občianskeho združenia Hector vytvára príležitosti na spoznávanie toho, na čo sme odkázaní už len v podobe filmov a počítačových hier. Nikde inde sa už nedá stretnúť súboj stredovekých bojovníkov, šerm, alebo techniky, či nebodaj vychutnanie si dobovej kuchyne. Aj toto sú totiž prvky, ktoré neodmysliteľne patria do Historického festivalu. Ľudia, ktorí za projektom stoja, dávajú nesmierne veľké úsilie a čas do plánovania každého ročníka a robia to najmä pre spokojnosť návštevníkov. Zároveň je podujatie príležitosťou, pri ktorej sa stretnú rovnakí nadšenci z Poľska, Česka, či dokonca Maďarska a Rakúska, aj mnohí majstri šermu, lukostreľby, či iných umení z celého Slovenska. Historický festival na novom mieste v Holíči prináša celkom iný priestor a bude nepochybné, že aj mesto Holíč tento fakt a podujatie využije najlepšie ako môže a pripraví organizátorom podmienky pre zopakovanie ďalšieho ročníka na rovnako mieste. Uvidíme, v každom prípade držíme palce.