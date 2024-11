Vianoce na Slovensku, knižná novinka Zory Mintalovej Zubercovej

Máme radi knihy, ktoré približujú tradičnú kultúru modernými spôsobmi, krásnymi ilustráciami a pútavým obsahom. Zora Mintalová Zubercová je autorka, ktorá nás mohla doteraz potešiť viackrát svojimi knihami venované etnológii a živote našich predkov. Od jesene 2024 sa v ponuke kníhkupectiev objavuje kniha Vianoce na Slovensku, ktorá nám oživí tradície počas Vianoc. Kniha je zaujímavá už na prvý dotyk. Tvrdá obálka je tvorená hrubým tvrdým obalom s parciálnym lakom a vzorom, ktorý vidieť len proti svetlu a pri náklone, inak vyniká predovšetkým názov knihy, autorka, podtitul a niekoľko ilustrácií v rámci receptov. Bohaté ilustrácie sú pripravené na čitateľa aj vo vnútri.

Kniha Vianoce na Slovensku

Kníh ako je táto dnes veľa nie je. Orientovaná na Vianoce, vianočné recepty a pritom prináša aj niečo navyše. Rozdelená je podľa regiónov. Regióny si autorka zvolila tak, aby mali spoločné vlastnosti kuchyne, nejde o rozdelenie podľa krajov či okresov. Každá z týchto regionálnych kapitol nám potom prináša pohľad na niekoľko kultúrnych zvyklostí. Niečo z etnológie, kultúry, tradícií, úkonov, ktoré sa spájali s Vianocami, konkrétnymi dňami. To hlavné, čo kniha ponúka, je pohľad do tradičnej kuchyne. na recepty, ich prípravu, ale aj popis toho, prečo konkrétne recepty môžu byť pre región a miestne tradície typické. Pripomína totiž prítomnosť riek, lesov, alebo iných prírodných predpokladov na zdroj niektorých surovín.

V knihe sa niektoré recepty opakujú, to preto, aby boli konkrétne zaužívané tradičné recepty zastúpené pod regiónom, v ktorom sú známe. Hoci niektoré klasiky možno ani netreba spomínať, stále môžu byť inšpiráciou, aby sa nezabudlo aj na tak jednoduchú vec ako vyprážaný kapor, či rezeň. Medzi receptami možno nájsť naozaj nemálo inšpirácií aj naprieč regiónmi. Niečo, čo nepatrí do toho vášho a osloví vás jednoducho cez fotografie. Recepty z knihy pripravil kuchár Martin Foltín aby ich fotograf Marek Velček mohol pripraviť aj do podoby ilustrácií. Spoločne ich naaranžovali a aj prostredníctvom fotografií tak môžu byť inšpiratívne, alebo pripomienkou k niečomu, čo sme možno cez Vianoce poznali, ochutnali, ale zabudli.

