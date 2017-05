Svadobný starejší, Martin Kopor, aj ako výnimočný imitátor

Martin Sochor je výnimočná osobnosť s akou sa stretnete s najväčšou pravdepodobnosťou len v prípade, ak ste na svadbe na Podpoľaní. Známy ako svadobný starejší je vyhľadávaný a obľúbený, medzi ľuďmi s výbornými referenciami a originálny svojimi nápadmi. Je zaujímavý nie len funkciou, vďaka ktorej na svadbách nebýva nuda a je neustále v strehu, aby udržiaval to správne svadobné tempo, no ľudí baví svojim hlasom. Čistý hlboký hlas má príjemný so stredoslovenským prízvukom typickým pre práve Podpoľanie.

Vnimočný imitátor

Ak vám jeho tvár niekedy z niektorých uhlov pripomenie Jožka Krónera, to už vás potom asi neprekvapí, že ho veľmi dôveryhodne vie napodobniť aj hlasovo. Jeho video, v ktorom ukazuje túto schopnosť, je pomerne známe. Okrem Jožka Krónera vie napodobniť aj ďalšie osobnosti, no azda práve Króner mu padne ako uliaty. Z televízie poznáme najmä českých imitátorov a tak akýkoľvek slovenský je dnes vzácny. O to viac, ak nám pripomínajú majstrov akým bol Jozef Króner.

V úlohe svadobného starejšieho



Kontakt na Martina Kopora prostredníctvom Facebooku