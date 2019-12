Slovenská renesancia | Slovak Renaissence, krásna obrazová publikácia fotografii Petry Lajdovej, zachytáva krásu slovenského kroja so zameraním na torzo, party a čepce slávnostných krojov. Umelecká fotografka, ktorá sa prezentovala prácou a výstavami v zahraničí, práve fotografiami žien v slávnostných krojoch zaujala obecenstvo v niekoľkých krajinách sveta. Práve tieto fotografie môžu vidieť čitatelia a ľudia so záujmom o ľudový odev v spomínanej knižnej novinke, ktorá vychádza v decembri 2019 vo vydavateľstve Fortuna Libri.

Krásna čierna ako pozadie

Kniha čitateľovi ponúka dve časti. Prvú tvorenú veľkou fotografiou vždy na jednej strane a popisom na druhej. Druhú časť knihy venuje dokumentácií čepčenia a dôslednej úpravy hlavy nevesty s rôznymi prvkami a úkonmi, aké dnes pri bežnom svadobnom čepčení už nevesta nepodstupuje. Nechýba pritom aj popis, ktorý viac približuje jej postup, ktorý už ovláda dnes len málo žien.

Kniha má neobvyklý formát 300×300, no ako veľký, dáva oveľa viac priestoru detailom na hlavách fotografovaných žien. Kniha, ktorá prezentuje fotografie vznikajúce v rokoch 2012 až 2014, zachytáva jednotlivé diely z rôznych zdrojov, súčasných dielní, ale aj originály staré až 200 rokov. Snímky využívajú čierne pozadie, ktoré je však na kvalitnom papieri Photo Rag® Baryta Hahnemühle, takže čierna je skutočnou čiernou. Podobný papier sa bežne pritom ani nevyužíva.

Nie odtieňom sivej. Práve vďaka tomu vyniká akákoľvek farba a ľudské okolo neťahané žiadnym bielym pozadím má šancu oveľa lepšie rozoznávať výšivku, farebnú škálu, ale aj rozdielnosť jednotlivých prvkov. Čierna má čo do seba. Pomáha očiam, nenamáha ich a tým je aj zážitok z podrobnejšieho sledovania o niečo iný, než pri fotografiách s príliš svetlým pozadím.

Slovenská renesancia

Kniha má tvrdú väzbu s obálkou, ktorá nemá značený chrbát a okraj obálky pri chrbte je tvorený čiastočnou fotografiou. Tvrdá obálka je z prednej aj zadnej strany tvorená textilným poťahom a názov je do nej vtlačený rovnako ako meno autorky. Váži viac ako jeden kilogram a meria 30×30 cm.

Nádherným darom bude pre človeka so vzťahom ku slovenskej tradičnej kultúre, k odevom, pre zberateľa krásnym obrazových publikácií, ale pokojne aj pre zahraničného hosťa so záujmom o slovenské zaujímavosti a kultúrne originálne kúsky. Kniha má aj umeleckú hodnotu, pripomína knihy, ktoré poznáme už za čias socializmu. Krásne fotografie ako prezentácia prác umelca sú zároveň prezentáciou krásy ľudového odevu. Kniha v každom prípade obohatí akúkoľvek knižnicu. Práve tým, že ide o reprezentatívnu obrazovú publikáciu, je pekným darom pokojne na úrovni medzinárodnej diplomacie, podnikateľských vzťahov, obchodných partnerov, ale napríklad aj ako dôstojný dar váženej osobe so vzťahom k takejto tematike, či umeniu.