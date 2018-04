Recenzia: Ako sme kedysi žili, krásna novinka o živote predkov

Kníh, ktoré dokážu zachovať v sebe tak veľa a urobiť zároveň veľa pre nesmrteľnosť niektorých prvkov, hoci v okresanej podobe, nebýva tak veľa. Prípad knihy Ako sme žili kedysi od etnologičky Zity Mintálovej Zubercovej je príkladom knihy, ktorú možno považovať za najlepšiu knihu venovanú slovenskej histórii a kultúre tohto roka, hoci rok ešte ani celkom nezačal.

Novinka z marca 2018 z vydavateľstva Slovart je jednou z niekoľkých kníh tejto autorky a už druhou v sérii venovanej živote našich predkov. Obe knihy sa držia svojho dizajnu a sú tak hodné čestného miesta vo vašej knižnici (kniha Tradície na Slovensku vyšla v roku 2015).

Kniha, ktorá čitateľa musí potešiť

Azda v súčasnosti neexistuje kniha vo voľnom predaji, ktorá by prinášala tak rozsiahly pohľad, naozaj kvalitnú úpravu a materiál písaný formou, ktorá je zaujímavá a pútavá napriek tomu, že je to vlastne literatúra faktu a nie beletria. Pri čítaní knihy mám pocit, že kým prejdem zo strany 18 na stranu 188, už zabúdam niektoré zaujímavosti z prvých strán. Je to priam až výčitka, pretože vedieť túto knihu naspamäť by znamenalo cítiť v sebe život stoviek ľudí žijúcich v minulosti a poznať tajomstvá mnohého, čo mohlo byť čoskoro zabudnuté. Vďaka knihe môže mať pokojne aj dieťa lepšiu predstavu o tom, ako sa žilo, čo sa jedlo, ako sa ľudia zabávali, trávili svoj čas, ale aj ako vyzerali sviatky a obyčajné dni ľudí, ich práca, škola, hygiena a ešte mnoho iného.

Ako sme kedysi žili

Kniha rozdelená na horskú oblasť a jej život a časť venovanú dolinám, robí dobre už nazačiatku týmto rozdelením. Najzásadnejšie totiž odlišuje dva hlavné spôsoby života, obživy a práce, napriek určitým prienikom a venuje sa každej z týchto dvoch hlavných časti dostatočne, aby čitateľa autorka presvedčila, že má v rukách naozaj mimoriadne pevne poznanie o tom, ako žili naši predkovia pred dvoma storočiami až po obdobie svetových vojen a krátko po nich. Pohľad do minulosti, ktorý nám možno sprostredkovali starí rodičia, ale pri mnohých prvkoch im už nenapadne do správne, alebo sme ich len nestihli počúvať, kým tu boli, sa môže napraviť aspoň pomocou kníh ako je táto.

Prechádza totiž bežným životom sedliaka, životom učňa, tovariša, remeselníka, aj pánov. Približuje život na dedine aj v mestách, zvyklosti, spôsoby obživy, práce, remesiel a aj nástrojov, ktoré patrili do bežného života. Po obsahovej stránke je možné knihu naozaj hodnotiť ako mimoriadne hodnotný zdroj informácií. Kdekoľvek otvoríte, narazíte na zaujímavé fakty. Neustále aktívny pohľad do rôznych regiónov, buď všeobecný, alebo konkrétny, cestuje v čase a objasňuje niekedy pozabudnuté významy niektorých prvkov, inokedy poodhaľuje celkom zabudnuté zvyklosti a postupy.

Niekoľko fotografií v knihe približuje niektoré témy. Sú to snímky z archívu SNM v Martine, čiernobiele a dobové z počiatkov fotografických záznamov, ktoré boli na vidieku vždy veľkou udalosťou. O to viac sú niektoré snímky vzácnejšie. Vzácne je však hlavne spoznávať život našich predkov pohľadom skúsenej etnologičky, ktorá údaje pre knihu zbierala od roku 1970 viac ako 40 rokov. Úctyhodná doba, počas ktorej sa venovala aktívnej práci a zhromažďovaniu materiálov aj v rámci svojej práce v Slovenskom národnom múzeu v Martine.

Knižka po fyzickej stránke

Kniha teší už pri prvom pohľade. Každý, kto siahol po knihe venovanej Tradíciám pochopil, že už to bolo výnimočné knižné dielo. V rovnakom dizajne a farebnom prevedení prichádza aj Ako sme kedysi žili s podtitulom „Obrazy každodenného života našich predkov“. Rovnaká veľkosť, približne aj hrúbka má 328 strán s rozmermi 165×235 mm. Obálku chráni prebal s čiernobielou fotografiou ženy v kroji. Aj naša snímka je v kroji. Použitá bola časť storočného piešťanského kroja.