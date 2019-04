Oslavujeme 334. výročie narodenia J. S. Bacha, skladby na stanici Nivy

Bratislava, 21. marec 2019–Súčasťou celosvetovej oslavy výročia narodenia významného barokového hudobného skladateľa Johanna Sebastiana Bachaje opäť aj Slovensko, a to prostredníctvom podujatiaBACH IN THE SUBWAYS 2019.

Už zajtra 22. marca 2019 približne o 10:30 hod. si môžetevychutnajte bezplatný zhruba polhodinový koncert na Autobusovej stanici Nivy v Bratislave, v časti pri pokladniach.

Tento nekomerčný koncert je súčasťou celosvetového hnutia BACH IN THE SUBWAYS. Pri príležitosti výročia narodenia významného barokového skladateľa J.S. Bachakaždoročne zadarmo vystupujú hudobnícina celom svete, aby si pripomenuli jeho dielo. Vždy ide o koncerty na verejných priestranstvách, tak aby si zážitok mohlo vychutnať čo najväčšie množstvo ľudí.

„Na bratislavskej autobusovej stanici Nivy sa podujatie koná po štvrtý raz a veríme, že cestujúcim a okoloidúcim opäť spríjemní deň rovnako ako po minulé roky,“ povedala Eva Vozárová,hovorkyňa Slovak Lines.

Po prvý raz sa takýto koncert konal v roku 2011, kedy týmto spôsobom oslávil výročie narodenia J. S. Bacha v metre mesta New York umelec Dale Henderson. Pripojili sa k nemu ďalší dvaja muzikanti, ktorí hrali pre cestujúcich počas celého dňa. Počas nasledujúcich rokov sa myšlienka rozšírila po celom svete.

Tip pre fanúšikov klasickej hudby

Fanúšikovia klasickej hudby využívajú autobusovú linku Slovak Lines Bratislava-Viedeň, ktorá ich dopraví do centra hlavného mesta Rakúska. Tam môžu navštíviť niektorý z koncertov Viedenskej štátnej opery oslavujúcej tento rok okrúhle 150. výročie.