História hygieny: za socializmu až po odlišnú súčasnosť, diel #4

Hygiena sa neustále vyvíjala a vyvíja sa dodnes. V seriály venovanom histórii hygiene sme si už predstavili antiku, stredovek, aj novovek, či podobnejšie aj spôsob života našich predkov v ich domácnostiach. Postupne sa dostávame do obdobia socializmu, ktoré prinieslo taktiež viacero zásadných noviniek, najmä výraznú modernizáciu.

Obdobie socializmu a nástupu noviniek

V dobách za socializmu už každý poznal zubné kefky, mydlo, aj šampóny. Mnohé zaniklo, celoplošná modernizácia poslala ľudí z vlastných záhrad do fabrík a viac medzi ľudí. Možnosť cestovať aj medzi inými časťami krajiny už vytváral potrebu o sebe samom vytvárať dobrý dojem. Preto sa človek stretáva s kozmetikou, začínajú sa sledovať svetové trendy, zvyšovala sa informovanosť, ľudia začali mať väčšie nároky.

Kým v minulosti sa využívali brezové odvary, za socializmu boli obľúbené brezové aj žihľavové šampóny. Už nebolo nutné si pripravovať vlastné. Mandľový krém na tvár, Pitralon na ošetrenie pokožky, ale aj ďalšia kozmetika, boli populárne. Nástup priemyslu a aj odvetví ako obrábanie kovov, práca s farbami, olejmi a chemickými látkami, priniesli nutnosť riešiť znečistenie rúk. Dodnes obľúbená solvina si udržiavala svoju popularitu a na ošetrenie kože bol populárnejší legendárny krém Indulona. Väčšie rozšírenie tlače, jej ľahšia dostupnosť, umožnilo jej využívanie v rámci osobnej hygieny na toaletách. Predával aj papier, ktorý mal byť vnímaný ako toaletný. Papier z jednej strany s vyslovene nevhodným lesklým povrchom bol napriek svojej nedokonalosti hojne používaný až kým ho nevystriedal skutočný toaletný papier, aký poznáme dnes.

Súčasnosť ako obdobie plné odlišností

Až prvá polovica minulého storočia priniesla rozvoj chemického priemyslu, výrobu a distribúciu mydiel, ktoré boli na začiatku používané len robotníkmi. Dovtedy nebola ľudská pokožka vystavovaná chémii a ľudský organizmus bol v porovnaní s dnešným oveľa viac odolný. Bolo menej alergií a organizmus sa dokázal vysporiadať s oveľa väčšími ťažkosťami aj pre neustály styk s prírodou a zachovávanú dôveru v jej preventívnu a liečivú silu. Súčasný človek sa pri riešení svojej hygieny plne odovzdáva krémom, pastám, prípravkom a pravidelným režimom. Kontakt s prírodou sa prerušil dostatočne na to, aby príroda mohla človeka posilniť a pomôcť. Nakoniec, zmenili sa aj hodnoty a spoločnosť. Zápach ľudského tela vnímame negatívne, zvýšila sa sterilita vody, prídavkov do nej, aj prostredia v ktorom žijeme. Všetko spolu súvisí a návrat do minulosti tak zostáva aspoň v písomných prameňoch a spomienkach starých rodičov.

