Čerti, bosorky a iné strašidlá – krásna kniha venovaná našim legendám

Medzi knihami, ktoré by nemali chýbať v knižnici slovenským čitateľom a tým, komu nie je ukradnutá naša kultúra a história, by mala byť nepochybne aj knižka Čerti, bosorky a iné strašidlá. Slovenská knižka z vydavateľstva Fortuna Libri už v roku 2015, no i dnes sa jej s radosťou venujeme vzhľadom na jej spoločenskú aj literárnu hodnotu. Nepatrí do rúk len nadšencom pre mystériá a záhady. Je najmä pohľadom do minulosti a medzi legendy. Kým v minulosti nemali ľudia pre všetko racionálne a vedecké vysvetlenia, vysoké školy a encyklopédie, fungovala ľudová slovesnosť, fantázia a z pokolenia na pokolenie odovzdávané legendy.

Čokoľvek, čo sa nedalo vysvetliť, alebo ak aj ľud potreboval výhovorku a postavičku, dokázali vznikať legendy a povery. Národ bez legiend a povier je chudobný a to na šťastie my nie sme. Táto knižka to dokazuje, a že sme svetoví? Čítajte a pochopíte.

Čerti nie sú výplodom modernej doby

Nedávne protesty proti krampusom v Piešťanoch a iných slovenských mestách, hovorili, že ide o západný trend a búrili sa najmä kresťanskí aktivisti a veriaci. Prečo? V našej kultúre poznáme celé stáročia čertov, ba dokonca aj mnoho rôznych názvov. Aj táto knižka 2015 len opakuje to, čo už vieme. Čerti sú v geografických názvoch, pomenúvajú rôzne vrchy, skaly, otvory v zemi, sú súčasťou divadla, piesní, hier. Poznáme ho pod mnohými názvami ako diabol, satan, ancikrist, šľak, ale aj ako krampus. Vždy šlo o negatívnu postavu, ktorej popis a podoba sa viac menej ani nemení a je každému jasná. Protestovať proti nemu ako výplodu cudzej západnej kultúry je bojovať z nevedomosti, že ne len postava, ale aj jej meno, súvisí s našou vlastnou kultúrou.

Lenže nie je to len čert. Celá kniha obsahuje množstvo rôznych postáv, víl, démonov a strašidiel. Od slovanských, pre kresťanov pohanských, po doby nedávne sa objavilo a vzniklo množstvo legiend a postáv. Povery využívali diablov, ale aj lesné víly, vodníkov a iných sťahovačov duší pod vodu. Knižka obsahuje mnoho menej známych bytostí, vysvetľuje pri každej jednej postave jej pôvod, význam, účel, popisuje funkcie aj jej úlohy. Po textovej stránke knižku pripravila autorská dvojica Katarína Nádaská a Ján Michálek. Ich dielo by však nebolo tak zaujímavé, ak by neobsahovalo ešte jedno meno.

Ilustrácie robia z knihy niečo viac

Svetozár Košický je autorom ilustrácií, ktoré z tejto knihy robia naozaj niečo viac. Bez nich by to bola kniha, ktorá by si musela vystačiť s popisom v textoch. Avšak pri pohľade na obálku a do vnútorných strán knihy je všetka grafika navzájom podobná. Text môže popisovať postavy, lenže tieto postavy nemajú svoju podobu a niekedy ju ani nikdy nemali. Neexistoval ľudový maliar, ktorý by toto ľudové rozprávanie dostal do podoby postáv a ani očití svedkovia nikdy nekreslili tieto postavy, aby nám dnes slúžili ako dôkazový materiál. Napriek tomu sa výtvarné dielka Svetozára Košického vydarili a vytvárajú celkový dojem. Sú témy, ktoré vás zaujmú vďaka obrázkom a iné, ktoré zaujmú najskôr textom a pozadím danej.

Krásna a výstižná grafika má minimum farieb a predsa dokáže vytvoriť pocity dokonalej grafiky.

Vlastnosti knižky:

Veľmi pekne materiálovo riešená obálka, ktorá je citlivá na odtlačky a mastnotu. Vnútorné stránky sú z kvalitného lesklého papiera a veľkosť celej publikácie je len niečo menší ako klasická A4 strana. Viac ako 200 strán obsahuje ilustrácie, graficky oddelené tematické časti knihy. Viacero ilustrácií, prakticky ku každej potvore a bytosti nejaká je. Kniha je krásna, čo ostatne za tie roky od vydania pochopil každý, čo si ju v kníhkupectvách listoval, alebo ju objavil v knižnici u svojich priateľov. Práve sme si to otestovali a má úspech už na prvé prelistovanie.

Áno, vieme, že existoval nejaký laktibrada, permoník, grgalica, svetlonos, zmok, revenant, mora, vlkolak a nehovoríme o zahraničných rozprávkach, ale o postavách našej mytológie, spoločnosti ešte na konci 19. storočia, keď tieto postavy prežívali. Aké by sme asi spoznali tajomstvá a postavy, ak by ich niekto zaznamenal v 12. storočí?